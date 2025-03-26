Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Російські окупаційні війська тероризують Харків. Місто під атакою дронів, там пролунало щонайменше 15 вибухів. Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, на місто продовжують заходити ворожі БПЛА.

Оновлено 22:19: Олег Синєгубов інформує, що внаслідок атаки на Харків троє людей отримали поранення: 14-річна дівчина, 25-річний чоловік та 70-річна жінка.

"Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

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Оновлено 22:09: Станом на цю хвилину відомо вже про вісьмох постраждалих внаслідок російської масованої атаки. Такі дані наводить мер міста.

Оновлено 21:45: Під ударом російських окупантів, зокрема Київський район Харкова. За даними очільника ОВА, постраждав чоловік.

"Київський район Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 25-річний чоловік", – заявив він.

За даними мера Ігоря Терехова, за останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БПЛА.

"Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова", – додав міський голова.

Тим часом у мережі публікують відео з моментом прильоту в районі житлової забудови:

Оновлено 21:33: Попередньо, зафіксовано загорання складських приміщень у Київському районі міста. Таку заяву зробив глава Харківської ОВА Синєгубов.

Раніше Терехов повідомляв, що, за попередніми даними, є прильоти.

"Останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – повідомив він.

Згодом мер додав, що пошкоджені багатоповерхові житлові будинки:

"За попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила".

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що внаслідок російської атаки постраждала 12-річна дівчинка. Її госпіталізували.

У мережі публікують відео зі звуками вибухів, що лунають у Харкові.

Також під ворожою атакою Харківська область. В Золочеві ворожий дрон влучив у житловий будинок. Там постраждала 14-річна дівчинка – її госпіталізували у важкому стані, повідомляє Олег Синєгубов. Постраждав також 26-річний чоловік.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 25 березня російські окупанти масовано атакували Кривий Ріг. В місті лунали потужні вибухи, внаслідок атаки виникли пожежі. Попри значні руйнування, на щастя, минулося без жертв, повідомляв голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Крім того, 24 березня російські терористи завдали удару по Сумах. Через російський обстріл постраждали багатоповерхівки та школа. Кількість постраждалих у Сумах перевалила за сотню – серед них були й діти.

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