Наразі про постраждалих не повідомляють.

Ввечері Російська Федерація масовано атакувала дронами-камікадзе Дніпро. Місцева влада повідомляє про руйнування та пожежу.

О 22:03 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав в своєму Telegram-каналі, що у Дніпрі гучно, є попередня інформація про руйнування інфраструктури. Він попереджав, що в області досі є російські дрони, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Пізніше Лисак написав, що в місті горить обʼєкт інфраструктури та пошкоджені два приватних будинки. Також повідомлялося про ймовірне перебування людей під завалами, однак ця інформація не підтвердилася.

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Обстріли України

Нагадаємо, під час переговорів із США у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію щодо негайного 30-денного припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим припинення вогню набуде чинності лише після відповідної згоди з боку Росії.

Вже незабаром стало відомо, що окупанти вдарили балістичною ракетою по Одеському морського торговому порту, вбивши чотирьох моряків.

Також просто зараз сили протиповітряної оборони України відбивають дронову атаку окупантів. Повітряна тривога вже дійшла до західної частини країни.

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