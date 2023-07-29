Важких постраждалих внаслідок удару немає.

В Дніпрі після ворожого удару "Іскандерами" надзвичайники завершили аварійно-пошукові роботи. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, масштаби руйнувань виявилися більшими, ніж повідомлялося раніше.

"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок", – зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи – до справи стали комунальники.

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"У Дніпрі ж кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей", – додав він.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що важких постраждалих немає.

"Внаслідок влучення по Дніпру травмовано 9 осіб, з них - 2 дитини. Всі мають не важкі поранення. У зв’язку з тим, що в комплексі не проживали люди, обійшлося без загиблих", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Лукашук також уточнив, що внаслідок удару по житловому комплексу зафіксовані численні руйнування, але найбільшої шкоди росіяни завдали одному будинку.

"Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх", – додав він.

Удар по Дніпру 28 липня - що відомо

Російські окупанти завдали чергового удару по Дніпру ввечеру в п’ятницю, 28 липня. За інформацією Генштабу, окупанти застосували 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Як повідомляли президент України Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов, ворог втретє атакував будівлю Служби безпеки України - вона була порожньою на момент удару.

Крім цього, ворог поцілив у житловий комплекс. Будинки ще не введені в експлуатацію – це допомогло уникнути значної кількості жертв серед цивільного населення.

Пізно ввечері в п’ятницю повідомлялося, що внаслідок атаки постраждалих 9 осіб, серед них двоє підлітків, більшість постраждалих – будівельники, що працювали на об’єкті.

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