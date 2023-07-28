Мер Дніпра Борис Філатов розкрив деталі вечірньої атаки на місто. За його словами, росіяни втретє атакували порожню будівлю Служби безпеки України.
"Це справді диво. Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заразом у житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо то була "друга черга" під продаж. Розвалили все навколо повністю", - зазначив Філатов в Telegram.
Втім, мер зауважив, що загиблих внаслідок російського теракту немає. Наразі усі екстрені служби займаються розбиранням завалів, прибиранням території, підрахунком збитків.
"Працюватимемо всю ніч", - додав мер.
Він також оголосив, що рятувальники, лікарі, поліцейські та всі, хто задіяний у рятувальній операції можуть безкоштовно поїсти, випити кави та відпочити на АЗС SOCAR за адресою вул. Шинна,14.
"І останнє. Ми, керівники, повинні бути на місці прильоту у перші хвилини. Що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо", - обурився мер.
Натомість очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждало 9 людей.
"Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома", - повідомив він.
Удари по Дніпрі: що відомо
Ввечері 28 липня Росія атакувала житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Там прогриміла серія вибухів.
Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі - там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.
Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об'єктах у Дніпрі - багатоповерхівці та будівлі СБУ.