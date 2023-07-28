При цьому мер обурився, що до місць влучання приходять сотні містян, попри сигнал повітряної тривоги.

Мер Дніпра Борис Філатов розкрив деталі вечірньої атаки на місто. За його словами, росіяни втретє атакували порожню будівлю Служби безпеки України.

"Це справді диво. Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заразом у житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо то була "друга черга" під продаж. Розвалили все навколо повністю", - зазначив Філатов в Telegram.

Втім, мер зауважив, що загиблих внаслідок російського теракту немає. Наразі усі екстрені служби займаються розбиранням завалів, прибиранням території, підрахунком збитків.

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"Працюватимемо всю ніч", - додав мер.

Він також оголосив, що рятувальники, лікарі, поліцейські та всі, хто задіяний у рятувальній операції можуть безкоштовно поїсти, випити кави та відпочити на АЗС SOCAR за адресою вул. Шинна,14.

"І останнє. Ми, керівники, повинні бути на місці прильоту у перші хвилини. Що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо", - обурився мер.

Натомість очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждало 9 людей.

"Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома", - повідомив він.

Удари по Дніпрі: що відомо

Ввечері 28 липня Росія атакувала житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Там прогриміла серія вибухів.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі - там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об'єктах у Дніпрі - багатоповерхівці та будівлі СБУ.

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