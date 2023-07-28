Є два влучання - в житловий комплекс і будівлю Служби безпеки України.

За попередньою інформацією, в житловий комплекс і в будівлю СБУ в Дніпрі влучили ракети "Іскандер".

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в ефірі телемарафону.

За його словами, в місті Дніпро приблизно о 20.30 відбулося два влучання. "За попередніми даними, двох "Іскандерів" - один в житловий комплекс, а другий в будівлю Служби безпеки України", - зазначив він.

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Лисак повідомив, що в результаті обстрілу виникла пожежа, яка була локалізована.

"Чудо, що загиблих немає. Є три людини поранені, які самостійно звернулись до лікарень, їх стан задовільний", - повідомив він.

За його словами, внаслідок удару частина будівлі в житловому комплексі зруйнована, але оскільки вона не була введена в експлуатацію, то там не було багато людей. "Кілька людей деблокували. Вони зараз на вулиці", - додв голова ОВА.

За його словами, частково зруйнована будівля СБУ. Лисак повідомив, що створено штаб щодо ліквідації негативних наслідків обстрілу російськими окупантами.

Водночас в Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники наразі ліквідовують наслідки ракетного удару по місту.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови. Також ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі", - зазначили в ДСНС, опублікувавши фото з місць влучань.

Атака на Дніпро 28 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Народний депутат Олександр Бакумов повідомив, що Росія атакувала житлову багатоповерхівку.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі - там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.

Натомість мер Борис Філатов зазначив, що не даватиме конкретних коментарів щодо атакованих об'єктів. На місці працюють усі керівники екстрених служб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об'єктах у Дніпрі - багатоповерхівці та будівлі СБУ.

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