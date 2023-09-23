В небі над Україною знищено 14 "Шахедів".

В ніч проти 23 вересня російські окупанти випустили кілька груп "Шахедів" по південно-східних регіонах України. Як повідомили у командуванні Повітряних сил, загалом за ніч ворог атакував українські міста 15 "Шахедами", майже всі вдалося збити.

"Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу "Шахед-136/131" із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "Шахедів", – йдеться в повідомленні.

Удари по Україні 23 вересня - це треба знати

Близько 01:00 Повітряні сили попереджали, що група ракет рухається у напрямку Одещини. Вже відомо, що область була атакована росіянами за допомогою ракет "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону, критичних руйнувань і постраждалих немає.

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Також вночі Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Полтавській областях. Вибухи чули у Дніпрі та Запоріжжі. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лісак, захисники з ВК "Схід" збили в небі над областю 12 ворожих БПЛА. В Дніпрі уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

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