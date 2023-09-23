Це друга атака по регіону "Оніксами" за останні дні.

Одещина вночі знову була атакована росіянами за допомогою ракет "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону, критичних руйнувань і постраждалих немає, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ніч минула не спокійно. Ворог продовжує тероризувати південний напрямок, зокрема Одещина зазнала ракетного удару. Ворог знов застосовував "Онікси". Це надзвукові ракети Вони випускають ці ракети з берегового ракетного комплексу Бастіон з тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія і критичних руйнувань і постраждалих немає", – зазначила вона.

Гуменюк не проінформувала про місце і час атаки. Близько 01:00 Повітряні сили попереджали, що група ракет рухається у напрямку Одещини. Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив мешканців Білгород-Дністровського району про необхідні перебувати в безпечних місцях до відбою.

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Начальниця пресцентру Сил оборони півдня зауважила, що ворог дуже активно останнім часом атакує з повітря південні прифронтові регіони.

"Це стала практика для росіян, коли вони не мають успіху на полі бою, а потерпають дуже серйозно, в тому числі і іміджево, в своїх планах і в глибокому тилу. І вони намагаються тероризувати мирне населення прифронтових територій. І зараз ми спостерігаємо активність ворожої авіації. Зараз вони посилили використання КАБів. Понад 20 їх вже було випущено по правобережній Херсонщині", – прокоментувала Гуменюк.

Вона наголосила, що КАБ – це ракета з 500 кілограмовим еквівалентом тротилу, коли вона летить на мельньке компактне село, то страждає і житловий сектор, і інфраструкрура, страждають мирні мешканці.

Атаки РФ по півдню України - це треба знати

Ворог не припиняє атакувати південні регіони України. Зокрема, ввечері 17 вересня російські загарбницькі війська запустили ударні безпілотні літальні БПЛА по території України, спрямувавши їх в тому числі на Одещину та Миколаївщину.

21 вересня надвечір росіяни вдарили по Одещині ракетами. Згодом стало відомо, що ворог запустив ракету "Онікс", внаслідок влучання пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури (санаторій) у Білгород-Дністровському районі. Ніхто з цивільного населення не постраждав.

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