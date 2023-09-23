Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені.

Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами", в резултаті чого пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Цієї ночі в області було гучно. Захисники з ПвК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були "Шахеди". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра", - зазначив Лисак.

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Також, за його інформацією, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали.

"Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені", - додав він.

Крім того, голова ОВА зазначив, що не припиняється терор Нікопольщини.

"На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії. Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих", - повідомив Лисак.

Чергова нічна атака РФ по Україні.

Вночі російські агресори здійснили чергову атаку ударними БПЛА та ракетами по території України. Силнали тривоги лунали у низці обалстей, зокрема, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській. Наразі відомо, що по Одещині ворог запустив надзвукові ракети "Онікси" з тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія і критичних руйнувань і постраждалих немає.

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