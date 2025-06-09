Росіяни намагаються розганяти ІПСО про нібито прорив у Дніпропетровську область.

Російських загарбників немає біля адміністративної межі Донецької і Дніпропетровської областей. Окупанти знову поширюють інформаційні вкиди.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов сказав в етері "Суспільного". Коментуючи ситуацію в області, речник підкреслив, що ніяких росіян там немає.

"Якщо кожного разу навіть спростовувати - це тільки розганяти їхній вкид. Ні! Зараз конкретно можу просто сказати, - ні! Безумовно, немає зараз росіян на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються", - пояснив він.

Відео дня

Трегубов додав, що росіяни проводили кілька ІПСО, тиждень тому навіть знімали вже відео, де начеб-то вони встановлюють прапор десь на кордоні.

Він натякнув, що заявам росіян вірити не варто, адже, за заявами від міністерства оборони РФ вони перемогли ще у лютому 2022 року.

Також речник розповів про ситуацію на Покровському напрямку, де ситуація вкрай напружена.

"Покровський напрямок є складним. Там йдуть атаки вздовж усієї лінії розмежування, особливо активні, при чому, вони розосереджені і на заході, і на сході. На заході - це спроба продавлювати у бік кордону Донецької та Дніпропетровської області. На сході - це спроба продавлювати у напрямку траси Покровськ-Костянтинівка, і спроби створення плацдарму за нею", - розповів Трегубов.

За його словами, якщо раніше окупанти були найактивніші в напрямку міста Покровськ, то зараз - де менше забудови і більше вільного простору, там і намагаються активно просуватися.

Військовий підкреслив, що ситуація "на Покровському напрямку складна і дуже інтенсивна".

Також він додав, що безпосередньо загрози оточення міст Покровськ і Мирноград немає.

Ситуація в Дніпропетровській області

Аналітики американського Інституту вивчення війни теж зазначають, що немає жодних підтверджень російським заявам, що окупанти нібито перетнули кордон і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області.

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