Українські бійці тримають ділянку фронту та не дають планам РФ справдитися.

Російські окупанти заявили про просування до західного кордону Донеччини та наступ на Дніпропетровську область, однак українські військові запевнили, що це не так.

Зокрема у Силах оборони Півдня України підкреслили, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, є напруженою.

"Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - запевнили у повідомленні.

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Своєю чергою речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов заявив у коментарі для "РБК-Україна", що повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст - російська дезінформація", - запевнив він.

Згідно з картою DeepState, армія РФ ще не вийшла на адмінкордон Дніпропетровщини.

Наступ РФ - що відомо

Нагадаємо, 7 червня у Міноборони РФ заявили, що "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" вийшли на західний кордон "Донецької Народної Республіки" та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

Водночас у DeepState розповіли, що росіянам залишилося до Дніпропетровщини близько 2 кілометри. Згідно з мапою бойових дій, станом на 5 червня 2025 року ворог закріпився за 2020 метрів від адміністративних меж Дніпропетровщини.

Аналітики наголосили, що російські війська здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

Також повідомлялось, що росіяни захопили Локню на Сумському напрямку. За інформацією DeepState, армія РФ просунулася вперед в Кіндрашівці та Яблунівці.

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