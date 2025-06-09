Активність на кордоні є продовженням наступу в Донецькій області, а не початком нової великої наступальної операції по захопленню Дніпропетровщини, вважають в ISW.

Російські чиновники і воєнкори заявили 8 червня, що війська РФ перетнули кордон і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області, проте жодних підтверджень цьому немає. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, раніше вони вже прогнозували, що російське військове командування може просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області, з метою захоплення всієї Донецької області. Однак поки що, зазначають аналітики, геолокаційні дані це не підтверджують.

"На момент написання цієї статті ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області", - йдеться в статті.

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Зазначається, що дані системи інформації про пожежі NASA і супутникові знімки за 7-8 червня показують теплові та інфрачервоні аномалії і появу нових артилерійських воронок уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це підтверджує заяви української влади про триваючі бої в Донецькій області на схід від кордону.

"ISW оцінює, що поточна російська тактична активність поблизу південно-східної частини Дніпропетровської області є продовженням російських наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової великої наступальної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області", - підсумовують аналітики.

Ситуація на кордоні Дніпропетровської області

Українські військові раніше спростували російські заяви про наступ на Дніпропетровщину. Зокрема, у Силах оборони Півдня України наголосили, що в районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, напружена, проте бійці тримають свою ділянку фронту.

Представник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов також заявив, що повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

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