Президент України підкреслив, що потрібно зміцнити союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і зараз, і в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності привчити Росію поважати інших.

Про це він сказав у своєму виступі на відкритті міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України". Зеленський подякував учасникам заходу за увагу до України та українців і за їхню життєво важливу підтримку для нас у битві заради свободи.

"Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття. Неспровокована та злочинна російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати", - сказав він.

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Президент зауважив, що українському та шведському народам вже доводилося захищатися від такого зла. "Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших. Але Європа навчилася це долати - навчилася підпорядковувати правилам миру, совісті та повазі до інших те зло, яке може виникати в людській душі", - додав Зеленський.

Так, зазначив він, Європа навчилася будувати мир, і "ми маємо зберегти цей досвід - архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки".

"Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII - відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", - наголосив президент.

Звертаючись до Швеції він зауважив, що "саме від нас залежить, яким буде життя, згадки про історію, виставки та історичні книги в час наших дітей та навіть їхніх дітей".

"Чи це буде життя в повазі та спокої? Або це буде Європа, яка знову стікатиме кровʼю через хворобливі амбіції якоїсь злої душі? Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо", - підкреслив Зеленський. Він додав, що в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли.

У центрі уваги Україна - новини, які варто прочитати сьогодні

Раніше в інтерв'ю УНІАН радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи недавню заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що "Україна повинна служити буферною зоною між Росією і країнами Заходу", зробив прогноз, що якщо Росія не програє у війні в Україні, то росіяни атакують тим чи іншим способом різні країни в Європі і, врешті-решт, розв'яжуть Третю світову війну.

На його думку, якщо Росія не програє, то політичний простір буде абсолютно переформатовано. У тому ж випадку, якщо вона програє, то сформується новий транскордонний простір.

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