Виробництво артилерії і боєприпасів знаходиться в жалюгідному стані.

Росія, почавши 24 лютого повномасштабне вторгнення в Україну, прирекла себе не тільки на величезні втрати в живій силі. Також країна-агресор стрімко втрачає озброєння і військову техніку. Через це вже до кінця цього року в РФ закінчаться снаряди для артилерії і бронетехніка.

Про це повідомляє The Insider.

Так, в РФ залишилися радянські снаряди, якими вона досі користується. Однак у таких снарядів є "термін придатності", з цією проблемою російська армія зіткнулася ще в 2002 році. Тоді військові відчули дефіцит снарядів основних калібрів.

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"Зрозуміло, це не означає, що весь радянський артилерійський арсенал варто списувати з рахунків. Наприклад, твердопаливні снаряди для реактивних систем залпового вогню набагато менш чутливі до тривалого зберігання, ніж снаряди для нарізних артилерійських знарядь, основна маса яких, як мінімум, давно потребувала ремонту. Крім того, цей арсенал був грунтовно під'їдений не тільки двома чеченськими війнами і швидкоплинною грузинською кампанією, але і військовою кампанією в Україні в 2014-2015 роках і, ймовірно, навіть більшою мірою - кампанією в Сирії", повідомляє видання.

Виробництво снарядів в РФ було невеликим, процес намагалися прискорити, але це коштувало чималих грошей. Однак через повномасштабне вторгнення в Україну країна-агресор витратила майже все, що зуміла накопичити. Як повідомляє видання, з 24 лютого РФ витратила не менше 7 мільйонів снарядів, і це без урахування тих боєприпасів, які були знищені в результаті ударів ВСУ по складах окупантам.

"Іншими словами, при збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і в цілях економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - зазначили журналісти.

Крім цього, в РФ є інша проблема. Вона полягає в тому, що у нарізних артилерійських знарядь і танкових гармат окупантів зношуються стволи.

"І навіть якщо припустити, що російські солдати не нехтують процедурами технічного обслуговування стволів та інших гарматних механізмів, а у Росії є нехай і невідома, але зовсім не нескінченна їх кількість в запасі (особливо на знаряддях з баз зберігання), до кінця 2022 року знос артилерії сам по собі призведе до різкого зниження її ефективності. Виходить, що очікуваний снарядний голод повинен збігтися з наростаючим дефіцитом артилерійських знарядь самих по собі", - додали у виданні.

Виробництво артилерії і боєприпасів знаходиться в жалюгідному стані. Заводи РФ залежать від комплектуючих з інших країн. Як відомо, санкції проти країни-агресорки позбавили її можливості закуповувати такі комплектуючі, а так зване "імпортозаміщення" окупанти повністю провалили.

"Таким чином, будучи відрізаними від поставок західного обладнання, запчастин і матеріалів і одночасно обмеженими по людському капіталу і продуктивності праці, російські виробники артилерії і боєприпасів неминуче зіткнуться в осяжній перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва", - додали у виданні.

Також в РФ спостерігаються проблеми з високоточною зброєю, авіацією і бронетехнікою. У окупантів вже спостерігається дефіцит далекобійних ракет, що країна-агресорка намагається маскувати використанням далекобійної артилерії і використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземним цілям.

Що стосується танків, то до кінця 2022 року велика частина всієї бронетехніки РФ, якщо її не знищать, повинна буде піти на ремонт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що втрати Росії в Україні сильно підскочили, дуже близько нова в"червона лінія".

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