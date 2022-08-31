За минулу добу ліквідовано 350 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47 тис. 900 (+350) осіб ліквідовано,
- танків - 1974 (+20) одиниць,
- бойових броньованих машин - 4312 (+18) од.,
- артилерійських систем - 1091 (+12) од.,
- РСЗВ - 285 (+3) од.,
- засоби ППО - 152 (+1) од.,
- літаків - 234 од.,
- гелікоптерів - 204 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),
- крилаті ракети - 196,
- кораблі/катери - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 тис 236 (+19) од.,
- спеціальна техніка - 103.
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - заявили у Генштабі.
Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дає гідну відсіч загарбникам. На українській землі станом на 30 серпня було відомо про знищення 47 550 ворогів.