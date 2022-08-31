На нашій землі знищено ще 20 танків супротивника.

За минулу добу ліквідовано 350 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали:

Відео дня:

- особового складу - близько 47 тис. 900 (+350) осіб ліквідовано,

- танків - 1974 (+20) одиниць,

- бойових броньованих машин - 4312 (+18) од.,

- артилерійських систем - 1091 (+12) од.,

- РСЗВ - 285 (+3) од.,

- засоби ППО - 152 (+1) од.,

- літаків - 234 од.,

- гелікоптерів - 204 од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),

- крилаті ракети - 196,

- кораблі/катери - 15 од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 тис 236 (+19) од.,

- спеціальна техніка - 103.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - заявили у Генштабі.

Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дає гідну відсіч загарбникам. На українській землі станом на 30 серпня було відомо про знищення 47 550 ворогів.

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