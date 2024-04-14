Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

На двох напрямках російська армія втратила понад сотню солдатів та десятки одиниць техніки. Як повідомили у Силах оборони півдня України, протягом останньої бойової доби противник здійснив 6 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 1 в районі Роботиного та 5 - в районі Старомайорського.

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог здійснив 3 штурми наших позицій. Зазнавши втрат, ретирувався… Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

Протягом доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 126 окупантів і 51 одиницю техніки, з них – танк, 20 одиниць автобронетехніки, 12 артилерійських систем, 2 розвідБпЛА, 4 аерофотостанції, 3 системи відеоконтролю, 5 станцій РЕБ, 3 човни та гідроцикл. Також уражено 4 місця зберігання боєприпасів та спостережний пункт.

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Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування. Водночас зазначається, що росіяни ведуть посилену розвідку - в операційній зоні виявлено проліт 252 розвідувальних БпЛА.

Протягом бойової доби окупанти завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 5 керованих авіабомб та понад два десятки некерованих авіаційних ракети на Оріхівському напрямку.

По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей агресор застосував 250 FPV-дронів, 21 ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій понад 260 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині ворожі війська 8 разів обстріляли з артилерії обласний центр та по 2 рази вдарили по Бериславу, Велетенському, Кізомису та Понятівці. Також під обстрілами опинились Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Гаврилівка, Нововоронцовка, Комишани, Львове, Янтарне, Осокорівка, Берегове та Козацьке.

Внаслідок цього в Херсонській області троє цивільних осіб отримали поранення, ще двоє чоловіків постраждали в Козацькому, де росіяни скинули осколковий боєприпас з дрона.

Атаками противника пошкоджено дитячий садок, багатоповерховий будинок, складське приміщення та більше десятка приватних житлових будинків.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малинівку - поранено дві цивільні особи, пошкоджено декілька приватних житлових будинків та об’єкти інфраструктури. На Миколаївщині зафіксовано 4 таких обстріли по Куцурубській громаді (пошкоджено домоволодіння декількох приватних будинків), на Дніпропетровщині - 8 атак по Нікопольщині, де пошкоджено медзаклад, крамниці, лінії електропередач та декілька приватних житлових будинків. Ввечері російські окупанти вдарили по Синельниківському району – зруйновано житло, поранено людину.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що за попередню бойову добу на півдні України російська армія втратила 138 солдатів та 46 одиниць озброєння та техніки, але не полишає спроб вибити ЗСУ з зайнятих позицій. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів: 5 - в районі Старомайорського та 2 - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 6 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, ворог відійшов.

Окупанти тиснуть артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють активну аеророзвідку - в операційній зоні було зафіксовано проліт 196 розвідувальних дронів.

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