Окупанти зазнають втрат та відіграються на мирному населені, яке тероризують постійними обстрілами.

На півдні України російська армія втратила 138 солдатів та 46 одиниць озброєння та техніки, але не полишає спроб вибити ЗСУ з зайнятих позицій.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів: 5 - в районі Старомайорського та 2 - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 6 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов", - розповіли у Силах оборони півдня.

У ЗСУ розповіли, що отримали підтвердження щодо втрат противника за минулу добу. Зокрема, на вказаних двох напрямках поменшало на 138 окупантів та 46 одиниць озброєння та військової техніки. Знищено дороге обладнання, серед якого - реактивна система залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Бук", два танки, 12 гармат. Також уражено міномет, 20 одиниць автобронетехніки, по три - станції радіоелектронної боротьби, аерофотостанції, БпЛА та польові пункти боєпостачання.

Відео дня

Зі свого боку окупанти тиснуть артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють активну аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 196 розвідувальних дронів. На Оріхівському напрямку російські військові завдали 7 авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих авіабомб та близько десятка некерованих авіаційних ракет. Окрім того, по мирному населенню прифронтових територій трьох областей (Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської) вони залучили понад дві сотні FPV-дронів, 13 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 239 осколкових боєприпасів. Внаслідок застосування ударних дронів на Херсонщині поранено три цивільні особи, пошкоджено багатоповерховий будинок, вежа стільникового зв’язку та цивільні автомобілі.

Артилерією ворожі війська чотири рази вдарили по Херсону, обстріляли також Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку та ще кілька населених пунктів правобережжя. Внаслідок поранено цивільну особу, пошкоджено приватні житлові будинки, припортова інфраструктура в обласному центрі, газогін, господарська споруда та цивільні автомобілі. На Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по Очакову, на Дніпропетровщині – по Нікополю, Покровську та Марганецькій громаді. Це призвело до руйнування житлових будинків, крамниці, церкви, господарчих споруд, інфраструктурного об'єкта, бібліотеки, газогону, лінії електропередач тощо.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Новоселівка - пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, гараж та цивільний автомобіль.

Також у Силах оборони наголосили, що кораблі флоту РФ у Чорному морі та Азовському морях на чергування не виходили, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Ситуація на фроті - останні новини

За попередню бойову добу російські військові здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 2 - в районі Роботиного та 3 - в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра Херсонщини було 7 штурмів позицій ЗСУ. Протягом цієї ж доби отримано підтвердження, що на двох вказаних напрямках вбито та поранено 119 окупантів, знищено та значно пошкоджено 48 одиниць озброєння та військової техніки.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що українські захисники пустили на брухт самохідний комплекс "Бук-М3", вартість якого приблизно 40 млн доларів. Йшлося, що установку знищили на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині.

Вас також можуть зацікавити новини: