Загалом противник втратив вже понад 463 тисячі солдат.

Збройні сили України знешкодили на фронті минулої доби 890 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на ранок 14 квітня загальні втрати Росії у війні становлять вже 453 650 осіб.

Також було знищено тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 7174 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20);

артилерійських систем – 11552 (+34);

РСЗВ – 1046 (+1);

засоби ППО ‒ 758 (+2);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

крилаті ракети ‒ 2089 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63);

спеціальна техніка ‒ 1905 (+12).

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За даними ISW, російська окупаційна армія здійснює оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою. Це дозволяє ворогу отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором.

Противник змушує українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на полі бою, створюючи таким чином вразливі місця.

Збройні сили України на полі бою намагаються компенсовувати дефіцит снарядів нарощенням застосування різних дронів вітчизняного виробництва.

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