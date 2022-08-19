До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл російськими окупантами Марганця.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він розповів, що це жінки 32 та 78 років. "Вони лікуються вдома", - додав голова ОВА.
Так, констатував Резніченко, станом на зараз через обстріл Марганця сьогодні, 19 серпня, поранені четверо людей.
"Мирівську громаду ворог обстріляв з "Градів". Поцілив по психоневрологічному інтернату. Заклад зруйнований. Людей там не було - усі давно евакуйовані. У громаді пошкоджені 5 будинків. Ніхто не постраждав", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 19 серпня, Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранені двоє людей.
"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця", - розповів він.
За словами Резніченка, попередньо, поранені двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. "Обоє у лікарні", - уточнив голова ОВА.
Він розповів, що у місті є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередач.
Також, додав Резніченко, сьогодні ворог вдарив і по Мирівській громаді - наслідки з'ясовуються.