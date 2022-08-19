По Мирівській громаді окупанти вдарили з "Градів", зруйновано психоневрологічний інтернат.

До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл російськими окупантами Марганця.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він розповів, що це жінки 32 та 78 років. "Вони лікуються вдома", - додав голова ОВА.

Так, констатував Резніченко, станом на зараз через обстріл Марганця сьогодні, 19 серпня, поранені четверо людей.

"Мирівську громаду ворог обстріляв з "Градів". Поцілив по психоневрологічному інтернату. Заклад зруйнований. Людей там не було - усі давно евакуйовані. У громаді пошкоджені 5 будинків. Ніхто не постраждав", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 19 серпня, Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранені двоє людей.

"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця", - розповів він.

За словами Резніченка, попередньо, поранені двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. "Обоє у лікарні", - уточнив голова ОВА.

Він розповів, що у місті є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередач.

Також, додав Резніченко, сьогодні ворог вдарив і по Мирівській громаді - наслідки з'ясовуються.

Вас також можуть зацікавити новини: