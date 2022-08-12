Місцева влада закликала людей залишатися в укриттях.

Російські війська вчергове обстріляли Марганець на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

"Марганець. Знову. Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

11 серпня на засіданні Радбезу ООН з приводу ситуації на ЗАЕС, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ має припинити обстріли Нікополя і Марганця для доступу МАГАТЕ на ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: