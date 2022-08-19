В обстріляному загарбниками Марганці є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередачі.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранені двоє людей.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця", - розповів він.

За словами Резніченка, попередньо, поранені двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік.

"Обоє у лікарні", - уточнив голова ОВА.

Він розповів, що у місті є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередачі.

Також сьогодні ворог вдарив і по Мирівській громаді - наслідки з’ясовуються.

Як повідомлв УНІАН, уночі російські окупанти з артилерії обстрілювали центр Нікополя Дніпропетровської області. У місті 100 тис. жителів, з них частина переїхала до Кривого Рогу, до інших громад, але велика частина людей залишається. Є чати і оповіщення, і люди миттєво реагують на всі сигнали повітряної тривоги або небезпеки. При цьому примусова евакуація не планувалася і не планується.

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