Човни в Херсонській області атакувала ПВК "Лівадія", яку заснував російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

До обстрілу човна волонтерів під час евакуації в Херсонській області 11 червня, внаслідок якої три людини загинули і більше десяти постраждали, може бути причетна ПВК Кримського гауляйтера Сергія Аксьонова. Про це повідомляє Телеграм-канал "Крим. Реалія".

"Російський провоєнний телеграм-канал "Омерзительная 8" виклав відео обстрілу катерів на Дніпрі. Журналіст Ділан Бернс впізнав у них човни німецьких волонтерів, роботу яких він знімав у момент обстрілу. В результаті атаки був поранений британський волонтер Джон Джонс", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що канал "Омерзительная 8" вказує, що човни атакувала ПВК "Лівадія". За даними голови окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євгена Балицького, ПВК заснував російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Також росЗМІ повідомляли, що "Лівадія" пов'язана з ПВК "Вагнер", про підтримку якої публічно заявляв Аксьонов.

Обстріл човна з цивільними в Херсоні

11 червня окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області. Загарбники відкрили вогонь у спини цивільних. В результаті загинули три людини, постраждали більше 10, з них двоє правоохоронців.

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