Двох чоловіків у Херсонській області врятували з дерева, на якому вони ховалися від окупантів та води.

Постраждалі унаслідок обстрілу російськими окупантами човна, на якому цивільні рятувалися від повені, перебувають у середньому та важкому стані, дехто - в реанімації.

Про це під час брифінгу повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Говорячи про обстріл російськими окупантами евакуаційних човнів 11 червня, він нагадав, що внаслідок цього загинуло троє людей.

"Ще десять постраждалих. Серед них – правоохоронці, двоє. Всі люди зараз знаходяться в лікарні у важкому стані, в реанімації, деякі в середньому стані важкості. Кульові поранення", - розповів речник.

Толоконніков також зазначив, що минулої доби було врятовано двох чоловіків, які рятувалися від повені та російських окупантів на дереві. Йдеться про одне з сіл на лівому березі Херсонщини. Цих чоловіків також було доставлено до лікарні, вони у задовільному стані.

Крім того, керівник прес-офісу зауважив, що унаслідок повені в області загинуло восьмеро людей, а ще 42 вважаються зниклими безвісти.

Відповідаючи на запитання щодо загальної кількості людей, які загинули на лівобережжі області, Толоконніков зауважив: "Зараз тільки від Олешок є інформація, від Олешківської громади, про вісьмох людей, які загинули. Підтверджена. Але є багато і непідтвердженої інформації".

Окупанти відкривають вогонь по українцях під час евакуації

11 червня російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини. Загарбники відкрили вогонь у спини цивільних. Унаслідок цієї підступної атаки загинули троє людей, а ще 23 - постраждали.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень чоловік загинув, лікарі не встигли йому допомогти.

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