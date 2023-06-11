Лікарі борються за життя поранених.

Російські окупанти не тільки не евакуюють населення лівобережжя Херсонщини, що постраждало від наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, але й вбивають тих, хто намагається врятуватися звідси. Про чергове свідчення цього повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни - боягузливі терористи", – написав він.

Нагадаємо, раніше ураїнська влада інформувала, що окупанти не опікуються питанням евакуації українського населення. Згодом стало відомо, що окупанти вбивають тих, хто намагається евакуюватись звідти самотужки.

Ворог також неодноразово завдавав ударів по деокупованому правобережжю Херсонщини під час евакуації.

Евакуація з лівобережжя Херсонщини після підриву Каховської ГЕС - що повідомлялося

Україна звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з закликом допомогти врятувати тисячі людей на окупованих РФ територіях на лівобережжі Херсонщині, які затопило внаслідок підриву ворогом дамби Каховської ГЕС.

Реакція міжнародних організацій була кволою. Більш як через 2 доби після теракту ООН пообіцяла сформувати групи та відправити їх на окуповану частину Херсонщини з метою евакуації населення.

10 червня в ООН заявили, що ще 7 червня запросили в Росії доступ на окуповані території, але досі не отримали згоди.

Вас також можуть зацікавити новини: