У результаті кібератаки уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових промислових обʼєктів.

Головне управління розвідки (ГУР) разом з українською кіберспільнотою в День Незалежності атакувало російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету.

Також атакам піддались інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК. Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело в українській розвідці. Відзначається, що користувачі у РФ почали масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "Ростєлєком", мобільних операторів "MTC" та "Білайн", та сервісів "Яндекс" – зокрема "Яндекс Почта", "Яндекс Еда" та "Яндекс Такси". Джерело додало, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

"Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.

Відео дня

Зокрема була атакована мережева інфраструктура автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо)", – додало джерело УНІАН.

Джерела стверджують, що також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші. Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

Внаслідок кібератаки було уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ, ліквідовано 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації — близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України

"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", - прокоментували атаку в ГУР.

Інші операції ГУР

Раніше джерело УНІАН повідомляло, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в ефірі низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

Напередодні стало відомо, що в ніч на 24 серпня бійці ГУР уразили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогожськ Воронезької області Росії. На території військового об'єкта зберігалися артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п'ять тисяч тонн боєприпасів.

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