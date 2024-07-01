Атака торкнулася як мереж абонентів, так операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.

Масштабна кібератака, здійснена фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України в червні, залишила без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомило УНІАН джерело в спецслужбі, представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися.

"В інтервʼю генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима заявив, що на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. По факту ж значна кількість абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби. Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою. Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак", - заявив співрозмовник агентства.

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Водночас, за словами джерела, провайдерам довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів, зокрема для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.

Одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

"Користувачі "Міранди-медіа" (яка на окупованих територіях працює під брендом "Міртелеком") не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Крім того значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму", - поінформувало УНІАН джерело в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти. А 12 червня, у так званий "день Росії", атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

Днями внаслідок масових кібератак на комунікаційну інфраструктуру в окупованому Криму було зупинено рух по Керченському мосту. Масована DDos-атака здійснювалася також на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа".

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