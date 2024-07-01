Війну треба завершувати за столом переговорів, але поки що нема передумов для цього.

Війна в Україні зараз вийшла за рамки класичної. Наразі на фронті відбуваєтся війна технологій.

Про це повідомив військовий Семен Салатенко в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, війну можна поділити на три етапи. Перший етап з 2014 по 2022 рік – це накшталт афганської війни. 2022 та середина 2023 року — це класична війна XX століття з танками, артилерією, авіацією, ракетними ударами й тому подібне. І починаючи з другої половини 2023 року – це війна дронів.

Воїн нагадав, що Перша світова війна починалася з тактики піхоти, гарматами, а завершувалася отруйними речовинами, газом, авіацією, важкою артилерією, танками.

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Водночас Друга світова починалась з танків, а закінчувалася важкими танками, реактивними літаками, ракетами. Довготривала війна стимулює розвиток суспільства і техніки.

На уточнювальне питання, чи бачить військовий наближення завершення війни, він зазначив, що конфлікт триватиме довго.

"Це затягнеться на довго. Це треба розуміти. Війна навіть не досягла свого екватору. Треба розуміти, що всім людям чоловічої статі в Україні так чи інакше прийдеться воювати й треба до цього готуватися. Готуватися не вплав через річку Тису, а готуватися морально і психологічно. Отримувати відповідну підготовку, не ховаючись від ТЦК. В іншому випадку вони будуть мобілізовані в Збройні сили РФ вже під час окупації... Потрібно розуміти, що наш ворог не повторить помилок 30-х років минулого століття і вже будуть знищувати нашу націю, або якби сказали нацисти: "розв'язуватимуть українське питання остаточно". Тому у разі програшу ми зникнемо як нація", - сказав Салатенко.

На його думку, ті, хто не будуть знищеними, будуть переселені у глиб Росії і поступово асимільовані. Тож, іншого вибору, як воювати в українців немає. Заморозки конфлікту не потрібно чекати.

Воїн зазначив, що війни завершуються переговорами. Втім, ми можемо сісти за стіл переговорів з РФ, за умови виходу на адміністративні кордони України 1991 року, і за умови зміни політичного режиму в Російській Федерації, впевнений він.

"Все решта – це фактично відстрочка війни на два максимум п'ять, ну у кращому випадку 10 років з тяжкими наслідками для нас... Ми не могли уникнути війни, бо росіяни почали готуватися до цієї війни фактично з приходу Путіна до влади з 2000-х, питання були лише в часі", - підсумував Салатенко.

Війна в Україні - ситуація на фронті

29 червня аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.

Просування супротивників також зафіксовано у районах Новоселівки Першої та Невського. Неподалік Новоселівки Першої окупанти намагалися наступати з чотирьох боків.

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