Всього за добу уражено 9 районів скупчення живої сили противника.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.

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Війна в Україні - останні новини фронту

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 17 березня, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 13 атак ворога. Натомість на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ввечері неділі 17 березня Україна знову опинилася під атакою дронів. Зокрема, вибухи чули у Кременчуці на Полтавщині та у Хмельницькій області. Близько 23:00 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дрони, які фіксували на Кіровоградщині, рухалися в бік Полтавської області.

Повітряну тривогу було оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

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