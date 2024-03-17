Україну вже декілька годин атакують російські безпілотні літальні апарати, у низці областей чули вибухи.
Близько 23:00 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі, що дрони, які фіксують на Кіровоградщині, рухаються в бік Полтавської області.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях. Суспільне повідомляло про звуки вибухів у Кременчуці на Полтавщині та у Хмельницькій області.
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Оновлено о 01:39: Повітряні сили оголосили про відбій загрози безпілотних літальних апаратів.
Оновлено о 23:50: У Кривому Розі пролунали звуки вибухів, пише Суспільне.
Атаки дронів по Україні: останні новини
Нагадаємо, минулої ночі Україна також була під російським ударом. Загарбники били дронами-камікадзе типу "Shahed" та ракетами.
По Харківській та Донецькій області росіяни вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300, а по Чернігівській - двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
В Одеській області протиповітряна оборона збила 14 безпілотних літальних апаратів, загалом загарбники випустили з окупованого Криму 16 таких дронів.