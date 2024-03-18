Крім того, Росія продовжує штурмувати позиції українськиї військ під Авдіївкою.

Протягом минулої доби, 17 березня, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Відео дня

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Ввечері неділі 17 березня Україна знову опинилася під атакою дронів. Зокрема, вибухи чули у Кременчуці на Полтавщині та у Хмельницькій області. Близько 23:00 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дрони, які фіксували на Кіровоградщині, рухалися в бік Полтавської області.

Повітряну тривогу було оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Також УНІАН повідомляв про підлий удар росіян балістикою по Миколаєву. окупанти підступно вдарили балістикою по місту, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно, "Іскандер-М".

Згодом стало відомо, що у лікарні померла одна постраждала людина. Загалом постраждало шість осіб, з них одна - дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: