Серед "злитих" документів Пентагону був один, в якому викладалися сценарії, при яких Ізраїль може поставляти Україні зброю.

В одному зі "злитих" документів Пентагону описано ситуації, в яких, на думку США, Ізраїль постачатиме Україні летальну зброю.

Як пише видання Jerusalem Post, найбільш вірогідним сценарієм, представленим у документі, була "турецька модель", згідно з якою Ізраїль постачатиме системи оборони через третю сторону, при цьому підтримуючи діалог між Україною та Росією.

У документі, як повідомляється, оцінюється, що Ізраїль буде поставляти Україні летальну зброю тільки в тому випадку, якщо дипломатичні відносини з Росією опиняться в кризі, або через відносини Росії з Іраном, або якщо ізраїльські літаки будуть пошкоджені російськими системами оборони в Сирії.

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Інший сценарій, висунутий документами, полягає в тому, що США співпрацюють з Ізраїлем, вимагаючи підготувати дії проти Ірану.

Серед перерахованих в документі Ізраїльських озброєнь, які, можливо, можуть бути відправлені в Україну, були ракети Barak 8, ЗРК Spyder і протитанкові ракети Spike.

Допомога Україні від Ізраїлю - деталі

Надсучасну систему оповіщення про повітряну загрозу Tzeva Adom передасть Україні Ізраїль. З її допомогою Українці раніше будуть дізнаватися про підльот ворожих ракет і безпілотників, причому навіть тих, які зараз не бачить ППО.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні та дронові атаки.

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