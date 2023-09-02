Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією.

Внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією", - заявив він.

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За словами Клименка, у загиблого залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років.

Він також зазначив, що прикордоння Сумщини щодня під вогнем росіян.

"Лише упродовж минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення", - додав Клименко.

Росія обстрілює цивільне населення

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники обстріляли правобережжя Херсонщини, зокрема, населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Напередодні ввечері артилерійським вогнем ворог накрив територію агропідприємства у Первомайському, де в той час працювала тракторна бригада. Смертельні поранення отримав 47-річний працівник, його 49-річний колега з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями госпіталізований до лікарні.

З артилерії російські військові обстріляли прибережну зону Корабельного району, внаслідок влучання снаряду у помешкання загинув 33-річний чоловік. Вже вночі окупанти обстріляли центральну частину міста, поранені 69-річна жінка та 49-річний чоловік.

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