Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Цієї ночі російські загарбники вчергове з артилерії вдарили про прикордонню Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, російський удар відбувся близько 1:00. Тоді окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району.

Один із ворожих снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. На момент удару в оселі перебувала 82-річна жінка, вона загинула.

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Прикордонні райони Сумщини ворог найчастіше обстрілює з мінометів, артилерії та скидаючи вибухівку з безпілотників. Зокрема, наразі, за повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, у Сумській області оголошена повітряна тривога у зв’язку з ракетною небезпекою через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Як відомо, цієї ночі та зранку росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордоння - було зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська та Шалигинська громади області.

Так, у Шалигинській громаді через артилерійський обстріл пошкоджено чотири приватних домоволодіння. Крім того, росіяни обстріляли Хотінську та Краснопільську громади з мінометів.

Російські обстріли Сумщини

Як відомо, росіяни обстрілюють Сумщину щоденно. Нещодавно російські загарбницькі війська обстріляли Сумську область, було зафіксовано 11 прильотів з мінометів.

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