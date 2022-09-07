Колишній посол Мельник закликав німецького міністра оборони надати нашій країні частину з наявних Dingo.

Німеччина вирішила не постачати Україні свої бронеавтомобілі Dingo, яких має 500 штук.

У секретному документі Міноборони Німеччини йдеться, що німецька сторона сама використовуватиме бронемашини, повідомив журналіст німецького Bild Юліан Ріпке у Twitter.

За його даними, у документі йдеться, що Німеччина не хоче доставляти в Україну жоден з 500 бронеавто, оскільки всі вони будуть "використовуватися для тренувань і навчання, а також під час операцій".

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Колишній посол української держави в Німеччині Андрій Мельник вже відреагував на цю інформацію у Twitter. Екс-посол закликав німецького міністра оборони Крістіне Ламбрехт у вересні надати Україні частину з наявних Dingo нашій країні.

"Я закликаю міністра оборони Крістіне Ламбрехт припинити цю блокаду і доставити частину з наявних 500 машин Dingo в Україну у вересні. Це врятувало б безліч життів і не було б "розграбуванням" Бундесверу", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти обстрілювали і військові, і цивільні об’єкти, було багато жертв. Майже увесь світ виступив проти агресії Росії стосовно України й почав допомагати нашій державі. Зокрема, країни-члени ЄС вирішили надавати Києву озброєння.

Німеччину не раз звинувачували в тому, що вона недостатньо допомагає Україні.

Наприкінці серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що його країна діятиме так, щоб війна України з РФ не переросла в "зовсім іншу".

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