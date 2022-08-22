Депутати заявляли, що Німеччина має терміново надати більше зброї, навіть якщо це буде на шкоду Бундесверу.

Федеральне міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї і, в разі необхідності, піти на ослаблення своїх збройних сил.

Про це повідомляє Die Welt.

Представник міністерства в Берліні заявив, що зважаючи на загрозу, яку представляє Росія при президенті Володимирі Путіні, Бундесвер не може ризикувати.

"Ми повинні бути готові до того, що Путін може скористатися будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в обороноздатності НАТО", – попередив він.

Як писав УНІАН, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) у статті для Spiegel озвучили думку, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Напередодні німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

Станом на початок липня Німеччина обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

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