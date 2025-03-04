Експерти прогнозують, що наслідки для України будуть навіть через роки.

Наслідки від припинення американської допомоги Україна відчує не одразу, проте вони будуть дуже серйозними і можуть впливати на військову міць навіть через роки.

Як сказав у коментарі CNN американський чиновник, обізнаний із цим питанням, мине певний час - можливо, кілька днів або тижнів, - перш ніж наслідки паузи в наданні військової допомоги з боку США стануть відчутними на фронті. Однак, за його словами, щойно в країні почнуть закінчуватися запаси, ефект буде серйозним, навіть якщо інші країни намагатимуться заповнити ці втрати.

"Існує прогалина в потенціалі, яку Європа не зможе заповнити поодинці", - сказав чиновник.

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При цьому старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан сказав, що Україна відчує наслідки від зупинки допомоги США протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн допоможе Києву поки що залишатися в боротьбі. При цьому він попередив, що наслідки будуть "нищівними".

"Коли ваші поставки скорочуються вдвічі, в кінцевому підсумку це відбивається на лінії фронту. Їхні лінії фронту продовжуватимуть прогинатися, і врешті-решт вони зламаються, і Україні доведеться прийняти несприятливе - навіть катастрофічне - мирне врегулювання", - сказав Кансіан.

При цьому Кансіан попередив, що в адміністрації Трампа є й інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або зовсім скасовані, включно з обміном розвідданими і підготовкою українських військ.

"Можливо, із цього є вихід, але він буде вкрай принизливим для (Володимира) Зеленського", - сказав експерт.

При цьому полковник США у відставці Седрік Лейтонь вважає, що пауза у військовій допомозі Трампа може мати "наслідки навіть через роки".

"Ці речі, ці поставки можуть бути чим завгодно, від літаків до боєприпасів. Деякі з них вимагають роки, щоб доставити на фронт, і в цьому конкретному випадку ви бачите каскадні ефекти, які можуть мати серйозний вплив на здатність українців вести війну", - сказав він.

США зупинили допомогу Україні

За даними американських чиновників, рішення було ухвалено пізно ввечері в понеділок. Ідеться і про зброю, яку вже транспортують в Україну літаками та кораблями, або яка очікує в транзитних зонах у Польщі.

При цьому чиновники США зазначали, що Трамп і його помічники вирішили залишити військову допомогу, щоб натиснути на президента України Володимира Зеленського і змусити його вибачитися за сварку з Трампом у Білому домі.

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