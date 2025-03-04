Трамп і його помічники хочуть, щоб Зеленський публічно визнав свою провину за сварку в Білому Домі.

Білий дім ухвалив рішення зупинити військову допомогу Україні, оскільки американські чиновники хочуть отримати від президента України Володимира Зеленського вибачення після п'ятничної сварки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як пише CNN, за словами кількох чиновників, Трамп і його помічники хочуть отримати від Зеленського визнання своєї провини - можливо, у формі публічних вибачень - перед тим, як розпочати угоду щодо мінеральних ресурсів або обговорення питання про продовження іноземної допомоги.

За словами одного зі співрозмовників видання, рішення про припинення допомоги, яке було ухвалено пізно ввечері в понеділок, є стратегією тиску на Україну.

Відео дня

CNN нагадує, що держсекретар Марко Рубіо був одним із чиновників, які публічно закликали Зеленського вибачитися за конфлікт із Трампом.

Трамп зупинив постачання допомоги Україні

Під час останнього спілкування з журналістами Трамп відмовився підтверджувати, що вирішив призупинити підтримку України. Однак він заявив, що Україна "має бути більш вдячною" США, які підтримували їх у біді та "дали набагато більше, ніж Європа". За його словами, Європа повинна була допомогти більше, ніж Америка, проте виявилася "набагато розумнішою за Джо Байдена".

Однак пізно ввечері в понеділок ЗМІ повідомили, що Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні, це стосується і поставок, які перебувають на шляху в країну.

Вас також можуть зацікавити новини: