Офіційний представник Білого дому підтвердив CNN, що президент США Дональд Трамп призупинив надання військової допомоги Україні після суперечки з конфлікту з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.
"Президент ясно дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми", - цитує CNN заяву чиновника.
За словами іншого чиновника, пауза поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України.
Зазначається, що зупинка допомоги - це пряма відповідь на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня. Однак чиновники зазначили, що пауза може бути скасована, якщо Зеленський продемонструє нову прихильність переговорам про припинення війни в Україні.
Допомога Україні від США
Під час останнього спілкування з журналістами Трамп відмовився підтверджувати, що вирішив призупинити підтримку України. Він сказав, що Білий дім "подивиться, що станеться".
Однак незабаром після цього ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні. Йдеться і про зброю, яка вже транспортується літаками та кораблями, або очікує в транзитних зонах у Польщі.