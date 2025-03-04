Пауза поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України.

Офіційний представник Білого дому підтвердив CNN, що президент США Дональд Трамп призупинив надання військової допомоги Україні після суперечки з конфлікту з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.

"Президент ясно дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми", - цитує CNN заяву чиновника.

За словами іншого чиновника, пауза поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України.

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Зазначається, що зупинка допомоги - це пряма відповідь на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня. Однак чиновники зазначили, що пауза може бути скасована, якщо Зеленський продемонструє нову прихильність переговорам про припинення війни в Україні.

Допомога Україні від США

Під час останнього спілкування з журналістами Трамп відмовився підтверджувати, що вирішив призупинити підтримку України. Він сказав, що Білий дім "подивиться, що станеться".

Однак незабаром після цього ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні. Йдеться і про зброю, яка вже транспортується літаками та кораблями, або очікує в транзитних зонах у Польщі.

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