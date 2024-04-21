Нова зброя, яка надійде Україні після схвалення Конгресом США нового пакету допомоги, дозволить ЗСУ воювати "ще запекліше та з усією відвагою". Про це в коментарі The New York Times сказав підполковник Олексій Хільченко, 30-річний український командир бригади, який воює в районі Роботиного на південному фронті.
За його словами, "ця підтримка американського суспільства врятує життя наших солдатів і підтримає їх на всій лінії фронту".
"Ми використаємо цю допомогу, щоб зміцнити нашу армію та покласти край цій війні - війні, яку Росія повинна програти", - запевнив військовий.
Видання зазначає, що голосування у Палаті представників також підняло настрій армії волонтерів, які допомагають підтримувати українських солдатів протягом війни.
"Сьогодні чудовий день. Новини про фінансову підтримку з боку США — як ковток свіжого повітря. Це приносить розуміння того, що ми не самотні в цій боротьбі", - сказала Олена Децель, засновниця волонтерської організації "Троє в каное", яка збирає кошти на нагальні потреби для військових.
Допомога США Україні
Напередодні Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.
Ухвалення законопроекту Палатою представників є лише першим етапом погодження. Далі свою згоду має дати верхня палата Конгресу - Сенат. Згодом залишиться отримати лише підпис президента США Джо Байдена.
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