За словами бійців, підтримка зміцнить нашу армію та покладе край "війні, яку Росія повинна програти".

Нова зброя, яка надійде Україні після схвалення Конгресом США нового пакету допомоги, дозволить ЗСУ воювати "ще запекліше та з усією відвагою". Про це в коментарі The New York Times сказав підполковник Олексій Хільченко, 30-річний український командир бригади, який воює в районі Роботиного на південному фронті.

За його словами, "ця підтримка американського суспільства врятує життя наших солдатів і підтримає їх на всій лінії фронту".

"Ми використаємо цю допомогу, щоб зміцнити нашу армію та покласти край цій війні - війні, яку Росія повинна програти", - запевнив військовий.

Видання зазначає, що голосування у Палаті представників також підняло настрій армії волонтерів, які допомагають підтримувати українських солдатів протягом війни.

"Сьогодні чудовий день. Новини про фінансову підтримку з боку США — як ковток свіжого повітря. Це приносить розуміння того, що ми не самотні в цій боротьбі", - сказала Олена Децель, засновниця волонтерської організації "Троє в каное", яка збирає кошти на нагальні потреби для військових.

Допомога США Україні

Напередодні Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.

Ухвалення законопроекту Палатою представників є лише першим етапом погодження. Далі свою згоду має дати верхня палата Конгресу - Сенат. Згодом залишиться отримати лише підпис президента США Джо Байдена.

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