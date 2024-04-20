Розгляд питання запланований на 20 квітня орієнтовно о 20:20-20:30 за київським часом.

Усі поправки до законопроекту про підтримку США Україні були відхилені в Палаті представників Конгресу. Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що, зокрема, було відхилено поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, які пов’язані з програмою, що дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також парламентарії не підтримали поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною, та поправку конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".

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"Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій", - пише ЗМІ.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні у Конгресі США зробили крок до затвердження допомоги Україні. В Палаті представників провели процедурне голосування. Рішення підтримали 316 республіканців та демократів.

Голосування дозволяє винести на розгляд Палати представників законопроекти про іноземну допомогу. Розгляд питання запланований на 20 квітня орієнтовно о 20:20-20:30 за київським часом.

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