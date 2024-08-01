Становище України покращується з двох сторін - принаймні на даний момент.

Єдиний спосіб для України змінити ситуацію на полі бою — це розвантажити втомлених солдатів на передовій, які воюють роками, і мобілізувати десятки тисяч — навіть сотні тисяч — нових, боєздатних новобранців, щоб продовжувати оборону країни. Про це пише Politico.

Зазначається, що "виснажені війська несуть на собі тягар понад двох років війни з мінімальними перервами".

"І це відзначається на внутрішньому фронті, тому що життєва ситуація в країні погіршується. Перебої в електропостачанні, спричинені нападами Росії на цивільну інфраструктуру, спричиняють щоденне вмикання та вимикання світла, візуальне нагадування про тупикову війну", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори вказують, що надходження додаткової допомоги та боєприпасів, оплачених здебільшого пакетом військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, прийнятим Конгресом на початку цього року, вже має значення на обох фронтах.

"Хоча переважна більшість українців підтримує свою армію, це зовсім інше, коли уряд просить вашого чоловіка, батька, брата чи сина поставити своє життя на карту — особливо якщо ви боїтеся, що вони не матимуть належного обладнання та амуніції", - пише ЗМІ.

Вказується, що вже є деякі докази того, що надходження нової допомоги від США допомагає послабити ці страхи. Так, понад 30 відсотків українців сказали, що ухвалення Конгресом закону підвищило їхню мотивацію на особисті, сімейні та громадські жертви заради більшої мобілізації українських чоловіків до Збройних сил. Водночас 38 відсотків сказали, що пакет не вплине на їхню думку щодо призову.

"Зі стратегічної точки зору нова допомога змінила правила гри. Обладнання, заздалегідь підготовлене в Європі для можливості прийняття законопроекту, негайно почало надходити в країну. ... Незважаючи на приємне полегшення для українців, обладнання та кошти не виграють війни. Добре оснащені та навчені солдати роблять це", - пишуть автори.

Як зазначається у матеріалі, "новий пакет допомоги США дав більше, ніж фізичне обладнання — він також дав їм запевнення, що їхні жертви супроводжуватимуться поставками".

"Українці, ... як і раніше, налаштовані виграти війну — можливо, не для того, щоб відвоювати всю територію, яку вони втратили, а для того, щоб знайти справедливий кінець, мир, гідний жертв і смертей за останні два роки. Їм просто потрібно знайти спосіб зробити це до того, як закінчаться нові запаси", - резюмує видання.

Допомога США Україні - останні новини

Днями у США заявили про виділення нового пакету допомоги Україні. Він, зокрема, включатиме перехоплювачі систем ППО, боєприпаси для HIMARS та протитанкову зброу.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповіла, коли Київ отримає кошти від Сполучених Штатів. За її словами, загалом буде виділено 60 мільярдів доларів, з яких 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога.

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