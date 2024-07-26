Вже восени цього року Україна отримає всі кошти, виділені Сполученими Штатами Америки Києву навесні. Про це в ефірі телемарафону повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
За її словами, загалом буде виділено 60 мільярдів доларів, з яких 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога.
"Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України", - уточнила дипломат.Відео дня
Вона підкреслила, що решту суми Київ очікує отримати до кінця фіскального року.
"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною", - резюмувала Маркарова.
Допомога Україні від США
Як повідормляв УНІАН, 24 квітня США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Це стало можливим завдяки схваленню фінансування, що затягувалося кілька місяців.
До цього Палата представників схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.
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