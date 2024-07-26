За словами Оксани Маркарової, "найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України".

Вже восени цього року Україна отримає всі кошти, виділені Сполученими Штатами Америки Києву навесні. Про це в ефірі телемарафону повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, загалом буде виділено 60 мільярдів доларів, з яких 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога.

"Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України", - уточнила дипломат. Відео дня

Вона підкреслила, що решту суми Київ очікує отримати до кінця фіскального року.

"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною", - резюмувала Маркарова.

Допомога Україні від США

Як повідормляв УНІАН, 24 квітня США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Це стало можливим завдяки схваленню фінансування, що затягувалося кілька місяців.

До цього Палата представників схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.

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