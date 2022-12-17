Штати з 2014 року виділили на безпекову допомогу нашій країні понад 20 мільярдів доларів, зазначили в американському Міноборони.

Від початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги.

Для того, щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, США продовжуватимуть тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби та допомогу, про це повідомив прес- секретар Пентагону Пет Райдер, якого цитує Генеральний штаб Збройних сил України.

"З 2014 року США виділили приблизно 22,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19,3 мільярда доларів з початку неспровокованого та жорстокого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що Збройні сили України вдячні за підтримку та допомогу США.

Допомога від США Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, вчора координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що американська влада обіцяє більше енергообладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони для України після атаки РФ 16 грудня.

Кірбі додав, що США планують надати новий пакет безпекової допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО та більше енергообладнання.

В п'ятницю до України надійшов перший транш поставок аварійно-ремонтного устаткування. Він нагадав про рішення США спрямувати 53 млн доларів на допомогу Україні у відновленні роботи енергетики загалом. За словами Кірбі, перший транш включає устаткування, необхідне для "допомоги з екстреним ремонтом, а в наступні тижні надійде ще більше допомоги з ремонту інфраструктури.

Радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що американська влада може направити на допомогу Україні додаткові $38 мільярдів.

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