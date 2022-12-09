Президент Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених штатів Америки Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги Україні.
Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter.
"Дякую президенту США за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначив глава держави.
Допомога США Україні
США виділять для України ще $275 млн. Президент Джо Байден сьогодні затвердив новий пакет допомоги. Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Однак раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон включить до переліку.
У оборонному бюджеті США на 2023 рік, який прийняли 8 грудня, передбачена масштабна закупівля боєприпасів різних типів. У номенклатуру озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin та іншу зброю.