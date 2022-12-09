Президент наголосив, що жоден ракетний терор не зупинить боротьбу України за свободу.

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених штатів Америки Джо Байдену за черговий пакет безпекової допомоги Україні.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Дякую президенту США за черговий пакет безпекової допомоги й за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч із народом України", - зазначив глава держави.

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Допомога США Україні

США виділять для України ще $275 млн. Президент Джо Байден сьогодні затвердив новий пакет допомоги. Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Однак раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон включить до переліку.

У оборонному бюджеті США на 2023 рік, який прийняли 8 грудня, передбачена масштабна закупівля боєприпасів різних типів. У номенклатуру озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin та іншу зброю.

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