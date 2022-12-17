За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, адміністрація Байдена робить все, щоб Україна змогла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Сполучені Штати Америки можуть відправити Україні додаткові $38 мільярдів допомоги. Адміністрація президента Джо Байдена вже направила відповідний запит до Конгресу.

Як повідомило видання "Голос Америки", такою інформацією поділився радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, адміністрація Байдена прагне забезпечити Україну всіма засобами для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. З цією метою в Конгрес був направлений запит про надання нашій державі ще $38 мільярдів. Кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу.

"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою, і якщо, і коли дипломатія дозріє, [...] — за столом переговорів", — заявив Салліван.

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Допомога Україні від США: остання інформація

Штати стали беззаперечним лідером у плані військової, фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави після повномасштабного російського вторгнення.

Раніше сьогодні помічник державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Пайетт заявив, що США готові надавати Україні обладнання для швидкого відновлення об'єктів енергетики після російських терористичних обстрілів.

У Штатах 16 грудня анонсували новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Він включає додаткові засоби ППО. Наразі тривають розмови про потреби українських захисників на полі бою.

За даними Politico, США можуть поставити в Україну нові види озброєння через побоювання повторного наступу Росії. Розглядаються комплекти боєприпасів для прямого наведення і бомби малого діаметра.

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