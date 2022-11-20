Поставки зброї Україні триватимуть, зазначив міністр оборони Франції.

Україна отримала від Франції зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба.

Нещодавно Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню (LRU) для наземного удару, про це розповів французькому каналу BFMTV міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, українська армія просить радари. Цей запит зараз "на розгляді".

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Лекорню зазначив, що парламент Франції також проголосував за фонд підтримки у розмірі 200 млн євро, що дозволить українцям замовляти необхідне у французького оборонпрому обладнання та забезпечувати технічне обслуговування поставлених систем.

Окрім цієї допомоги, Франція вирішила навчати українських військових.

"Наше завдання - для початку - підтримати 2 тис. осіб із 15 тис., запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо", - розповів міністр.

Лекорню зауважив, що Франція серед інших долучиться до роботи центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині, роботу якого координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. Він має запррацювати за кілька тижнів. Його завданням буде швидке технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, зокрема самохідної гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітних систем Gepard, бронетранспортери Dingo.

Міністр запевнив, що підтримка Францією України є непохитною. За його словами, поставки зброї, сума яких на сьогодні досягла 550 мільйонів євро, триватимуть.

"Підсумувавши всю нашу військову допомогу, ми входимо до п’ятірки найбільших країн. Ми є одним із найбільших вкладників із 550 мільйонами євро із загальної суми 3 мільярди євро", - зазначив Лекорню.

Допомога Україні від Заходу - найважливіші свіжі новини

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що створення інтегрованої протиповітряної і протиракетної системи захисту українського неба підтримали понад 50 країн.

За його словами, Україна низка країн вже прийняли рішення про надання систем захисту і додав, що Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.

"Триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК Crotale. Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T", - повідомив міністр.

Довідка УНІАН. У перекладі з фр. Crotale означає гримуча змія. Crotale - це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс, який має малу дальність. Цей ЗРК призначений для знищення повітряних цілей в діапазоні середніх, малих, а також гранично малих висот.

Це озброєння можно використовувати для захисту стратегічно важливих військових об'єктів, а також для безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

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