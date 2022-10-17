Між Києвом та Парижем триває інтенсивний діалог щодо зенітно-ракетного комплексу CROTALE, зазначив очільник Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що створення інтегрованої (комплексної) протиповітряної і протиракетної системи захисту українського неба підтримали понад 50 країн.

Про це Резніков повідомив у Facebook, розповідаючи про інтенсивний діалог з міжнародними партнерами, який відбувся минулого тижня у Брюсселі.

"Брутальна російська атака на цивільну інфраструктуру підштовхнула до політичних зрушень, які на технічному рівні українська команда опрацьовувала з серпня. Ми піднімали питання організації трирівневої системи ППО/ПРО в України і в листуванні, і під час телефонних розмов, і на "Рамштайні-5". Тому партнерам вистачило буквально кількох діб для формулювання конкретики", - заявив Резніков.

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За його словами, одразу за підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної і протиракетної системи захисту українського неба.

"Це потужний сигнал, який отримали понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні...", - заявив міністр.

Він додав, що Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.

"Триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК CROTALE. Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T", - повідомив міністр.

Закриття українського неба - важливі новини

10 жовтня РФ здійснила масовану атаку на Україну, у низці областей було пошкоджено об'єкти інфраструктури, загинули 20 осіб. Через руйнування виникли проблеми з електропостачанням.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, аби забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

Ллойд Остін сказав, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити.

За його словами, є воля зробити усе, що можна, аби посилити протиповітряну оборону України.

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