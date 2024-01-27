За його словами, українці зараз воюють за європейців.

Екс-генсек НАТО та колишній міністр оборони Великої Британії Джордж Робертсон закликав збільшити допомогу Україні та наростити виробництво зброї і боєприпасів.

В інтерв'ю Sky news він наголосив, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак повинен взяти на себе відчутні багаторічні зобов’язання щодо України, перед обличчям агресії Росії.

"Ми повинні тримати Україну на першому місці в порядку денному, тому що вони борються за нас там. Я хочу багаторічних зобов’язань, єдине, до чого прислухається Кремль, це скільки років ми будемо з українцями", - пояснив Робертсон.

Відео дня

За його словами, російське вторгнення повністю порушило міжнародний порядок. Екс-генсек НАТО переконаний, що, якщо Путіну вдасться поглинути країну з 44 мільйонами людей прямо в самому серці Європи, то він не зупиниться.

"Тож вони воюють за нас, і тому я вважаю, що нам потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у цій країні (Британії), щоб переконатися, що вони отримають обладнання, яке їм потрібно зараз", - підсумував Робертсон.

Війна в Україні - продовження агресії РФ

Нещодавно про можливу війну між Москвою та країнами-учасницями Північноатлантичного альянсу днями заявив Bild.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії. Міністр розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав якнайшвидше допомогти Україні з боєприпасами та засобами ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: