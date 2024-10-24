За словами Романенка, на процедурі випуску були присутніми всього вісім пілотів.

Інформація про те, що Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невдовзі будуть літати на західних винищувачах F-16, є сумнівною. Про це в ефірі Radio NV сказав авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, на процедурі випуску були присутніми всього вісім пілотів, тож "доведеться нам з вами розганяти "зраду".

"Це друга група з восьми пілотів, яка підготовлена в Великій Британії. Причому підготовлені не для польотів на F-16, а підготовлені на літаках первинної льотної підготовки", - розповів фахівець.

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Він зазначив, що у Британії є двомісний літак з максимальною швидкістю 340 кілометрів на годину, і українські пілоти, які фактично є кадетами, пройшли підготовку саме на них:

"Британія не має літаків F-16. У Британії проводиться мовна і льотна підготовка на літаках, на яких просто вчать літати. І вчать, скажімо, термінології, вчать процедурам".

Романенко розповів, що після цього льотчики повинні будуть пройти ще кілька етапів навчання, а тому говорити про дві сотні українських льотчиків, які цілком готові до F-16, не доводиться.

"Найімовірніше, йдеться про програму підготовки або про підготовку фахівців всіх спеціальностей повітряних сил, тобто і льотного складу, і інженерно-технічного, наземного складу, і офіцерів бойового управління. Зазвичай, на одного льотчика від 10 до 15 наземних фахівців має бути, по штату приблизно так виглядає. Тоді ця цифра цілком реальна", сказав Романенко.

Підготовка українських пілотів у Великій Британії

Напреедодні заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард повідомив про підготовку 200 льотчиків ЗСУ, які пілотуватимуть винищувачі F-16. У ВПС Великої Британії зазначили, що наступним кроком стане просунута підготовка на реактивних літаках і перенавчання на винищувачі F-16 з партнерами.

Заступник Міноборони Великої Британії заявив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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