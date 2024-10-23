На випуску українських пілотів були присутні заступник Міноборони Британії та Валерій Залужний.

У Великій Британії підготували 200 українських льотчиків, які пілотуватимуть винищувачі F-16. Про це розповів заступник Міноборони країни Люк Поллард на своїй сторінці в соцмережі X.

"Сьогодні відбувся останній випуск українських пілотів з RAF Elementary Flying Training", - ідеться в пості ВПС Великої Британії в соцмережі X.

На випуску українських пілотів з початкової льотної школи Королівських ВПС, крім Полларда, був присутній і посол України генерал Валерій Залужний. У ВПС Великої Британії зазначили, що наступним кроком стане просунута підготовка на реактивних літаках і перенавчання на винищувачі F-16 з партнерами.

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Заступник Міноборони Великої Британії заявив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Підготовка українських пілотів за кордоном

Як повідомляв УНІАН, уперше про те, що українські пілоти закінчили курс підготовки у Великій Британії розповів посол України в цій країні Валерій Залужний.

Крім того, навчанням українських пілотів займеться й Франція. Міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро зазначив, що на початку 2025 року Україна отримає перші літаки Mirage-2000.

Також ми писали, що українські пілоти ЗСУ проходять підготовку на винищувачах F-16 у Румунії. Міністр оборони Рустем Умеров підкреслив, що Україна незабаром отримає від країни нову систему протиповітряної оборони Patriot.

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