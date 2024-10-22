Ці гроші підуть виключно на закупівлю зброї для ЗСУ.

Велика Британія надасть Україні $2,94 млрд, як частину кредиту від країн G7. Цей кредит буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

За словами британського міністра оборони Джона Хілі, виділена його країною сума буде спрямована виключно на потреби ЗСУ і може бути використана для розробки безпілотників, здатних літати далі, ніж деякі ракети великої дальності, пише Reuters.

На запитання, чи дозволить Велика Британія ЗСУ витратити ці гроші на купівлю британських ракет Storm Shadow для ударів по цілях у глибині РФ, Хілі відповів: "Вони дуже активно розробляють використання ще більш далекобійних безпілотників. Вони будуть працювати з нами над тим, як вони використовують ці гроші, і над зброєю, яка їм найбільше потрібна".

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Хілі також заявив, що "використовуючи гроші, отримані від російських активів, ми можемо допомогти переломити хід війни".

"Це термінове фінансування безпосередньо підтримає оборону України, використовуючи доходи від активів, які допомогли підживити агресію Путіна", - сказав британський міністр.

Видання нагадало, що ця сума буде йти на додаток до $16,61 млрд, які Велика Британія вже виділила на підтримку України.

При цьому, як зазначило видання The Telegraph, це буде перший випадок, коли Велика Британія використає заморожені російські активи для фінансування ЗСУ.

Кредит країн G7 Україні

У червні G7 оголосила, що надасть Україні кредит на суму $50 млрд, який буде обслуговуватися прибутком, отриманим від $300 млрд російських активів у західних країнах.

Ці активи було заморожено невдовзі після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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